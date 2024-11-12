Сім пожеж виникло у Миколаєві та області за добу: горіли будинки, гараж, сміття та сухостій

Пожежа на Миколаївщині 11 листопада, фото: ДСНС

Минулої доби, 11 листопада, миколаївські вогнеборці ліквідували сім пожеж. У Миколаєві рятувальники загасили пожежу гаража на території автокооперативу в Інгульському районі. В Корабельному та Центральному районах загасили займання сухостою та сміття на відкритій території.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Крім того, під час ліквідації пожежі житлового будинку в Центральному районі вогнеборці виявили тіло загиблої 79-річної власниці.

Також у двох громадах Миколаївського району області горіло двічі. В першому випадку — перекриття господарчої будівлі, в іншому — очерет на площі 2 гектари.

У Вознесенському районі надзвичайники приборкували займання споруди господарчого призначення на приватній території.

Пожежа на Миколаївщині 11 листопада, фото: ДСНС Пожежа на Миколаївщині 11 листопада, фото: ДСНС

Нагадаємо, що через обстріл Миколаєва вночі 11 листопада виникла пожежа квартир на 3 та 4 поверхах. Евакуювали 20 жителів будинку. Силами вогнеборців пожежі ліквідовано на площах 60 та 150 квадратних метрів. Від ДСНС працювали 41 чоловік особового складу та 10 спецавтомобілів.