Незаконний вилов риби у Миколаєві: суд стягнув з браконьєра майже ₴165 тисяч

У Миколаєві чоловік незаконно виловив рибу на суму близько ₴165 тисяч. Ілюстраційне фото

На узбережжі Бузького лиману поблизу мікрарайону Варварівка, чоловік за допомогою риболовної сітки незаконно виловив близько сотні рибин. Суд стягнув з нього майже 165 тисяч гривень за заподіяну шкоду.

Про це повідомили у Центральному суді Миколаєва.

Зазначається, що 48-річний місцевий мешканець заподіяв шкоду навколишньому середовищу, внаслідок незаконного вилову цінних видів риби. Чоловік за допомогою риболовної сітки довжиною 30 метрів та висотою 1,1 метр виловив близько сотні рибин.

«Своїми діями чоловік наніс рибному господарству України шкоду на суму близько 165 тисяч гривень, яку не відшкодував добровільно», — йдеться у повідомлені.

Вироком суду чоловіка визнали винним у вчиненні кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом).

Суд вирішив, стягнути з відповідача на користь держави заподіяну рибному господарству України шкоду в сумі 164 832 грн.

Нагадаємо, біля міста Новий Буг Миколаївської області виявили чоловіка, який виловив рибу забороненим знаряддям лову.