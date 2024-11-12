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Внаслідок обстрілу передмістя Херсона виникла пожежа у житловому будинку

Пожежа у житловому будинку, фото: ГУ ДСНС ХерсонщиниПожежа у житловому будинку, фото: ГУ ДСНС Херсонщини

Сьогодні вдень, 12 листопада, внаслідок російського обстрілу передмістя Херсона виникла пожежа в житловому будинку. 

Як повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області, влучання боєприпасу спричинило загоряння на площі 40 квадратних метрів.

На місці події працювали рятувальники, яким вдалося ліквідувати пожежу.

«Сьогодні вдень окупанти завдали удару по передмістю Херсона. Від влучання ворожого боєприпасу виникла пожежа в житловому будинку. Рятувальники загасили загоряння на площі 40 кв. м», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російська армія минулої доби, 11 листопада, завдала удару по населених пунктах Херсонської області, пошкодивши житлові будинки, освітній та медичний заклади. Внаслідок обстрілів загинули дві людини, ще одна отримала поранення.

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