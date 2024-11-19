Трьох неповнолітніх одеситів підозрюють у терактах по Україні, зокрема й у Миколаєві

Групу неповнолітніх затримали в Одесі за теракти в Україні, фото: СБУ

В Одесі затримали групу неповнолітніх, яку підозрюють у терактах в різних областях України, зокрема й Миколаєві. Їм загрожує до 10 років тюрми.

Як повідомили у Службі безпеки України, до її складу входило троє місцевих жителів, які мали вчиняти вибухи та підпали.

За даними слідства, найближчим часом вони готували підрив саморобної вибухівки з численними людськими жертвами на півдні України. Також їм вдалося здійснити один підрив у Києві, після якого їх затримали по гарячих слідах.

За матеріалами справи, в середині листопада цього року 17-річний хлопець прибув до Києва, де заклав вибухівку поблизу будівлі одного із державних органів України. Вибухівка була начинена цвяхами та шурупами та підривалася дистанційно.

Хлопець спочатку переховувався в орендованих квартирах столиці, а згодом повернувся до Одеси. Його затримали «на гарячому», коли він придбав хімічні складові та уражаючі елементи для виготовлення ще однієї вибухівки.

Групу неповнолітніх затримали в Одесі за теракти в Україні, фото: СБУ Групу неповнолітніх затримали в Одесі за теракти в Україні, фото: СБУ

Крім того, також затримали його спільників — двох одеситів віком 15 і 20 років, які палили відділення Укрпошти у портових містах — Одесі та Миколаєві, повідомили у СБУ.

Як встановило розслідування, всі троє віддалено «замикалися» на одного російського куратора, у поле зору якого потрапили у Телеграм-каналах з пошуку легких «заробітків». Вони розробляли та «погоджували» з ним плани терактів, а також за його інструкцією виготовляли легкозаймисті засоби та вибухівку.

Наразі їм повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

частина 1 статті 258 (терористичний акт);

частина 2 статті 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом).

Двоє хлопців перебувають під вартою. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності неповнолітнього учасника групи. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше підлітки у Миколаєві, чиї батьки служать у Збройних Силах України, розповіли про свою участь у підпалах військових автомобілів за завданням від агентів ФСБ.