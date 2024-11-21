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Нікого з прокурорів та суддів, які незаконно притягували до відповідальності учасників Майдану, не засудили

Майдан, фото з відкритих джерелМайдан, фото з відкритих джерел

Ніхто з прокурорів, які незаконно обвинувачували учасників Революції Гідності, а також суддів, які їх судили, досі не притягнуті до відповідальності.

Про це повідомив керівник департаменту Офісу генерального прокурора у справах Майдану Олексій Донський у програмі «Дорослий погляд» на LB live.

За його словами, понад 30 осіб, обвинувачуваних у злочинах проти протестувальників, продовжують працювати в державній системі.

«З тих, хто є обвинувачуваними у справах Майдану, понад 30 осіб працює в судах, правоохоронних органах. Скажу дуже важливу річ: відносно жодного судді у справах Майдану, відносно жодного прокурора немає обвинувального вироку. Жодного. Відносно слідчого — лише один», — сказав Олексій Донський.

Донський також зазначив, що посадовців можна відсторонити лише з тієї посади, яка сприяла вчиненню злочину. Якщо особа після скоєння злочину перейшла на іншу посаду, її відсторонення неможливе.

Нагадаємо, хвиля громадських протестів Євромайдану піднялася 21 листопада 2013 року як реакція на рішення Кабінету Міністрів України про призупинення процесу підготування до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом на користь зближення з Російською Федерацією. Бурхливі протести поширилися по всій країні після силового розгону демонстрації в Києві вночі 30 листопада. У рамках протестів кінця 2013 року відбувалися зокрема мітинги, демонстрації, студентські страйки.

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