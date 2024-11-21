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Спробував розпиляти артснаряд: на Миколаївщині чоловік потрапив в лікарню

На Миколаївщини чоловік вирішив розпиляти артснаряд. Фото: НацполіціяНа Миколаївщини чоловік вирішив розпиляти артснаряд. Фото: Нацполіція

Вчора, 20 листопада, житель Баштанщини вирішив розібрати вибухонебезпечний предмет. Його госпіталізували у лікарню з уламковими пораненнями руки.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що чоловік зберігав у своєму будинку вибухонебезпечний предмет, який він знайшов у лісосмузі. Вдома він вирішив розібрати знахідку та здати на металобрухт, однак під час розпилювання вибухонебезпечний предмет здетонував.

Внаслідок вибуху чоловік отримав тяжкі травми руки. Наразі він перебуває у лікарні, де медики надають йому необхідну допомогу.

Вибухотехніки встановили, що небезпечний предмет є артилерійським снарядом. З місця події спеціалісти вилучили його уламки, а іншу складову снаряда, яка не здотонувала, знищили методом контрольованого підриву.

На Миколаївщини чоловік вирішив розпиляти артснаряд. Фото: НацполіціяНа Миколаївщини чоловік вирішив розпиляти артснаряд. Фото: Нацполіція
На Миколаївщини чоловік вирішив розпиляти артснаряд. Фото: НацполіціяНа Миколаївщини чоловік вирішив розпиляти артснаряд. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у Миколаївській області на російському боєприпасі підірвалися шестеро чоловіків. Троє загинули та ще троє постраждали.

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