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На Закарпатті депутат, який підірвав гранати під час сесії, отримав довічне ув’язнення

Сергі Батрін. Фото з TelegramСергі Батрін. Фото з Telegram

Довічне ув’язнення  отримав депутат Керецьківської сільської ради на Закарпатті Сергія Батріна, який підірвав гранати у будівлі сільради у грудні минулого року.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України

Нагадаємо, що подія сталася 15 грудня 2023 року. Депутат Сергій Батрін у сесійній залі сільради підірвав три бойові осколкові гранати РГД-5 та Ф-1. Тоді постраждали 26 громадян, двоє з них згодом померли від тяжких поранень. Один із чоловіків помер наступного дня після теракту, а другий – через місяць.

В СБУ зазначають, що депутат заздалегідь підготувався до злочину. Спочатку він задіяв свої зв'язки у кримінальних колах, щоб придбати бойові гранати, а потім сховав їх у себе вдома.

У день засідання сільради депутат приніс бойові гранати. Він дістав їх з кишень куртки та кинув на підлогу кімнати, де перебував майже повний склад депутатського корпусу сільради.

Суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України: частиною 3 статті 258 (терористичний акт, що призвів до загибелі людей); частиною 1 статті 263 (носіння, зберігання, придбання вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу).

Нагадаємо, що жителя Мостівської об’єднаної територіальної громади Вознесенського району засудили до 10 років тюрми. Засуджений кинув гранату в пасинка та його друга. 

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