Удар дроном на Миколаївщині: загиблим виявився волонтер, який привіз допомогу для місцевих

Волонтер Артур Кучерявенко, який загинув на Миколаївщині через російський обстріл, фото опублікували NEEKA Ukraine

Внаслідок атаки росіян FPV-дронами по селу Солончаки, що на Миколаївщині, 25 листопада, загинув 30-річний волонтер Артур Кучерявенко, який разом з батьком роздавали гуманітарну допомогу.

Про це 26 листопада повідомили у Міжнародному фонді охорони здоровʼя та навколишнього середовища «Регіон Карпат» NEEKA Ukraine.

Як зазначили у відомстві, Артур Кучерявенко був представником фонду у Миколаївській області. А 25 листопада він та його батько Владислав привезли вугілля жителям села Солончаки, аби ті підготувалися до зими.

Саме в цей час вони потрапили під російський обстріл дронами, в результаті якого зазнали поранень шість цивільних людей.

«Через продовження обстрілів, лікарі не мали змоги надати швидку допомогу на місці, поранених доставили у лікарню», — йдеться в повідомленні.

За даними фонду, батько Владислав Кучерявенко був прооперований та станом на 26 листопада перебуває у важкому стані, а його сина Артура не вдалося врятувати.

«Артур присвятив своє життя допомозі людям, з перших днів війни зробив багато добрих справ, та мав безліч світлих планів», — зазначили у фонді.

За словами очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, росіяни «спеціально під час роздачі гуманітарної допомоги направили дрон на людей».