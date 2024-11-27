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Удар дроном на Миколаївщині: загиблим виявився волонтер, який привіз допомогу для місцевих

Волонтер Артур Кучерявенко, який загинув на Миколаївщині через російський обстріл, фото опублікували NEEKA UkraineВолонтер Артур Кучерявенко, який загинув на Миколаївщині через російський обстріл, фото опублікували NEEKA Ukraine

Внаслідок атаки росіян FPV-дронами по селу Солончаки, що на Миколаївщині, 25 листопада, загинув 30-річний волонтер Артур Кучерявенко, який разом з батьком роздавали гуманітарну допомогу.

Про це 26 листопада повідомили у Міжнародному фонді охорони здоровʼя та навколишнього середовища «Регіон Карпат» NEEKA Ukraine.

Як зазначили у відомстві, Артур Кучерявенко був представником фонду у Миколаївській області. А 25 листопада він та його батько Владислав привезли вугілля жителям села Солончаки, аби ті підготувалися до зими.

Саме в цей час вони потрапили під російський обстріл дронами, в результаті якого зазнали поранень шість цивільних людей.

«Через продовження обстрілів, лікарі не мали змоги надати швидку допомогу на місці, поранених доставили у лікарню», — йдеться в повідомленні.

За даними фонду, батько Владислав Кучерявенко був прооперований та станом на 26 листопада перебуває у важкому стані, а його сина Артура не вдалося врятувати.

«Артур присвятив своє життя допомозі людям, з перших днів війни зробив багато добрих справ, та мав безліч світлих планів», — зазначили у фонді.

За словами очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, росіяни «спеціально під час роздачі гуманітарної допомоги направили дрон на людей».

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