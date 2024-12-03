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На Миколаївщині інспектори розпочали заходи для захисту хвойних насаджень від вирубки в період свят

Продажа ялинок у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»Продажа ялинок у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

З 2 грудня 2024 року по 17 січня 2025 року на Миколаївщині триватимуть заходи для захисту хвойних насаджень від незаконної вирубки.

Як повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу, мета заходів посилити контроль за збереженням хвойних насаджень і запобігти незаконній вирубці дерев.

У межах операції працюватимуть робочі групи, до складу яких увійдуть державні інспектори, працівники лісового господарства, поліція, представники громадських організацій та журналісти. Вони проводитимуть рейди в лісових масивах, селекційних плантаціях і природно-заповідних територіях, де зростають хвойні породи.

«Також контроль у пунктах реалізації новорічних ялинок та на ймовірних шляхах їх перевезення. Проведення роз’яснювальної роботи серед населення про важливість збереження хвойних насаджень», – додали в пресслужбі.

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Нагадаємо, напередодні новорічних свят виконком Миколаївської міськради планує затвердити 68 місць для торгівлі ялинками та прикрасами у Миколаєві. Торгівля має розпочатися 11 грудня і триватиме до 31 грудня 2024 року. Найбільше місць для продажу ялинок планують облаштувати в Інгульському районі — 27, у Заводському районі пропонують 19 місць, у Центральному — 15, а в Корабельному — 7.

Для здійснення святкової торгівлі підприємці мають розміщувати свої точки лише в місцях, визначених у переліку. Перед початком роботи вони повинні укласти договори на вивезення відходів і прибирання прилеглої території. Також обов’язковою умовою є маркування ялинок пластиковими бирками зі штрих-кодами, що підтверджують їхнє легальне походження.

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