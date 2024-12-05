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Завтра на дорогах Миколаївщини очікується ожеледиця

На Миколаївщині прогнозують ожеледицю. Ілюстраційне фото: ДСНСНа Миколаївщині прогнозують ожеледицю. Ілюстраційне фото: ДСНС

На дорогах Миколаївщини завтра, 6 грудня, очікується ожеледиця. Вітер південно-східний, швидкістю 6-11 м/с.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

За прогнозом синоптиків, буде хмарно. Вночі — без істотних опадів, удень місцями можливий невеликий дощ із мокрим снігом.

Температура повітря в області:

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  • уночі від 3°С морозу до 3°С тепла;
  • вдень 0-5°С тепла.

У Миколаєві:

  • уночі від 1°С морозу до 1°С тепла;
  • вдень 2-4°С тепла.

Основні правила безпеки на дорозі

Нагадаємо, правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.

Поліцейські нагадують водіям про основні правила безпеки:

  • Перевірте свій автомобіль, особливо зимові шини.

  • Уникайте різких маневрів і гальмувань.

  • Тримайте безпечну дистанцію до інших транспортних засобів.

  • У разі аварії або надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 102.

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