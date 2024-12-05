Завтра на дорогах Миколаївщини очікується ожеледиця
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- Анна Гакман
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23:10, 05 грудня, 2024
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На дорогах Миколаївщини завтра, 6 грудня, очікується ожеледиця. Вітер південно-східний, швидкістю 6-11 м/с.
Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.
За прогнозом синоптиків, буде хмарно. Вночі — без істотних опадів, удень місцями можливий невеликий дощ із мокрим снігом.
Температура повітря в області:
- уночі від 3°С морозу до 3°С тепла;
- вдень 0-5°С тепла.
У Миколаєві:
- уночі від 1°С морозу до 1°С тепла;
- вдень 2-4°С тепла.
Основні правила безпеки на дорозі
Нагадаємо, правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.
Поліцейські нагадують водіям про основні правила безпеки:
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Перевірте свій автомобіль, особливо зимові шини.
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Уникайте різких маневрів і гальмувань.
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Тримайте безпечну дистанцію до інших транспортних засобів.
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У разі аварії або надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 102.
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