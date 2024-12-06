У Миколаєві військовий відсудив у ОСББ понад ₴143 тисячі за залиту нечистотами квартиру

Суд зобов’язав ОСББ відшкодувати військовому понад ₴143 тис. Ілюстраційне фото: twitter.com/nab_ukr

У Миколаєві військовослужбовець виграв судовий позов проти ОСББ, через бездіяльність якого його квартиру сім разів заливало каналізаційними водами. Центральний районний суд Миколаєва зобов’язав ОСББ компенсувати позивачу більше 143 тисяч гривень.

Як повідомили у пресслужбі суду, з листопада 2022 року через закоркування труб у підвалі будинку квартира позивача регулярно заливалась нечистотами. Сам військовий у цей час перебував на службі в лавах ЗСУ. На той час за житлом доглядала сусідка, яка неодноразово повідомляла про проблему та прибирала у помешкання. Але через часті аварії каналізації, квартира зазнала значних ушкоджень і стала непридатною для проживання.

Суд встановив, що ОСББ, у чиї обов’язки входить утримання каналізаційної системи, не вживало жодних заходів для усунення аварійної ситуації. Зазначається, що представники ОСББ намагалися перекласти провину на мешканців вищих поверхів, але їх аргументи суд визнав необґрунтованими.

У рішенні наголошується, що військовослужбовець, виконуючи свій обов’язок перед державою, не міг постійно слідкувати за квартирою, в той час, як саме ОСББ несе відповідальність за стан загальнобудинкових мереж.

Суддя Ольга Гуденко постановила, що ОСББ має відшкодувати потерпілому 143 573 грн, а також компенсувати витрати на проведення експертизи та судового збору.

Як повідомлялось раніше, понад 50 багатоквартирних будинків у Миколаєві не мають на місці діючих голов правління ОСББ.