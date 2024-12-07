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На Миколаївщині за добу сталось дві пожежі: горіли будинки

Пожежа на Миколаївщині, архівне фото: ДСНС Миколаївської областіПожежа на Миколаївщині, архівне фото: ДСНС Миколаївської області

Учора, 6 грудня, на Миколаївщині рятувальники ліквідували дві пожежі, які сталися в житловому секторі.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Зазначається, що перша пожежа сталася вранці в селі Степове Степівської громади, де загорілася господарча споруда на площі 16 кв. м. Вогнеборці Широколанівської місцевої пожежної охорони оперативно приборкали вогонь.

Другий випадок трапився в селі Кир'яківка Веснянської громади. Там горіла господарська споруда на площі 10 кв. м. Пожежу ліквідували рятувальники 19-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Нагадаємо, 4 грудня та в ніч на 5 грудня на території Миколаївщини виникло шість пожеж. Чотири рази горіло в житловому секторі.

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