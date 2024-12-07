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У Вознесенську оголосили тендер на ремонт харчоблоку школи №5

У Вознесенську планують провести капітальний ремонт харчоблоку школи №5, фото з відкритих джерелУ Вознесенську планують провести капітальний ремонт харчоблоку школи №5, фото з відкритих джерел

У Вознесенську оголосили тендер на капітальний ремонт харчоблоку школи №5. Очікувана вартість робіт складає 10 мільйонів 800 тисяч 348 гривень.

Згідно з даними, опублікованими на сайті для публічних закупівель ProZorro, роботи планують розпочати в грудні 2024 року та завершити до липня 2025 року, пишуть «МикВісті».

Як ми повідомляли раніше, на ремонт у приміщенні харчоблока Вознесенської загальноосвітньої школи I-III ступеня № 5 з міського бюджету планують виділити 2 мільйони 927 тисячі 867 гривень, тоді як з державного бюджету на цю школу виділять 8 мільйонів 59 тисяч гривень.

Замовником робіт є Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради, який зазначив, що подати пропозиції можна з 6 грудня 12:37 до 23 грудня 00:00.

Ремонт харчоблоків у Вознесенську: що відомо

Як відомо, у Вознесенську внесуть зміни до програми розвитку освіти, щоб виділити кошти на ремонт харчоблоків в ліцеї №10 та школі №5, а також на ремонт підлоги у спортшколі. Відповідні проєкти рішень розміщено на сайті Вознесенської міської ради.

У вересні з міського бюджету Вознесенська вже направили на ремонт харчоблока в ліцеї №10 2 мільйони 124 тисяч 672 гривні. Крім того, з державного бюджету передбачено на ремонт у цьому закладі 8 мільйонів 384 тисячі 200 гривень.

Згодом стало відомо, що додатково планують направити на роботи ще 2 мільйони 922 тисяч 583 гривень. Також зазначимо, що Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради вже замовило ремонт приміщення за 11,5 мільйонів гривень.

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