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На Миколаївщині рятувальники витягли чоловіка з колодязя

Учора, 6 грудня, на Миколаївщині рятувальники витягли чоловіка з колодязя у селі Лупареве Галицинівської територіальної громади.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Зазначається, що постраждалий не отримав серйозних травм і після надання допомоги від госпіталізації відмовився.

«Пізно ввечері рятувальники 5 ДПРЧ та Галицинівської МПО виїхали до с. Лупареве Галицинівської ТГ. Там потребував допомоги чоловік, який впав в колодязь. За допомогою рятувальної мотузки громадянина 1965 р.н. вивільнили з 6 метрової пастки. Чоловік не постраждав, від госпіталізації відмовився», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 листопада у селі Костянтинівка Вознесенського району Миколаївщини дівчина впала в колодязь та змогла звідти подзвонити рятувальникам.

 

 

 

 

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