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Росія може знову атакувати Україну балістичною ракетою «Орєшнік», – ЗМІ

«Орєшнік», фото: newsinfo.ru«Орєшнік», фото: newsinfo.ru

Росія найближчими днями може знову завдати удару по Україні балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік».

Про це повідомляють Reuters, АР і Bloomberg з посиланням на джерела серед американських посадовців.

За словами інсайдерів, у Росії є лише кілька таких ракет, які відрізняються меншою боєголовкою порівняно з іншими ракетами, що регулярно використовуються для атак по Україні.

Водночас у США не вважають, що ця зброя має вирішальний вплив на хід війни проти України, за словами одного з американських чиновників.

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«Орєшнік»: що відомо

Вранці 21 листопада російські війська атакували Україну міжконтинентальною балістичною, аеробалістичною та крилатими ракетами. Під російським вогнем опинилося Дніпро

Зазначається, що міжконтинентальну балістичну ракету запустили з Астраханської області РФ, аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» — із Тамбовської області, а крилаті ракети Х-101 — із Волгоградської області.

Згодом стало відомо, що президент РФ Володимир Путін погрожує Україні ракетами «Орешник», щоб зірвати спроби обраного президента США Дональда Трампа закінчити війну.

Своєю чергою, речник МЗС Георгій Тихий сказав, що цими заявами Путін демонструє, що «він є єдиною людиною, яка хоче продовжити цю війну та розширити цю війну».

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