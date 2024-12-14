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Вночі на Миколаївщині збили «Шахед»

Один з обстрілів Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті» для ілюстраціїОдин з обстрілів Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті» для ілюстрації

У ніч на 14 грудня протиповітряна оборона на Миколаївщині знищила один безпілотник Shahed 131/136.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Крім того, протягом доби 13 грудня Миколаївський район зазнав атак: о 10:40 росіяни атакували дроном типу FPV Куцурубську громаду. Обійшлося без постраждалих.

Інших обстрілів в області зафіксовано не було.

Нагадаємо, в четвер, 12 грудня, російські війська атакували Куцурубську громаду Миколаївської області дроном типу FPV. Внаслідок удару в селі Солончаки була пошкоджена лінія електропередач.

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