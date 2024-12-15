У аварії біля Львова загинули семеро людей: серед них підліток 17 років
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- Альона Коханчук
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16:00, 15 грудня, 2024
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Уранці 15 грудня неподалік села Чижиків Львівського району сталася масштабна ДТП. У ній загинули семеро людей, серед них підліток 17 років.
Про це повідомила поліція Львівщини.
Автопригода сталася на трасі «Тернопіль — Львів — Рава-Руська». Попередньо поліцейські встановили, що зіткнулися автомобіль BMW, вантажівка DAF та мікроавтобус Mercedes Sprinter.
За даними правоохоронців, що водій BMW, 24-річний мешканець Львівського району, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автопоїздом DAF. Після цього тягач у некерованому стані зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter. Всі транспортні засоби з’їхали в кювет.
Водій легковика виліз з автівки та втік з місця ДТП. Однак його затримали. Поліція додає, що попередньо встановлено, що водій BMW був п'яним, призначено експертизу.
Від отриманих травм 23-річний водій мікроватобуса та шестеро його пасажирок — віком від 17 до 55 років загинули на місці пригоди. Троє осіб отримали травми — 45-річний водій DAF, пасажири Mercedes Sprinter – 23-річна мешканка Рівненщини та житель Львівщини 49 років. Вони госпіталізовані.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху частина 3 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті — увʼязнення до восьми років.
Також, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 136 (ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.
Наразі триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що на Миколаївщині перед судом постане 37-річний водій, якого звинувачують у скоєнні смертельної аварії. Чоловік у стані сп'яніння наїхав на батька, від отриманих травм той помер.
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