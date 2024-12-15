У аварії біля Львова загинули семеро людей: серед них підліток 17 років

У аварії біля Львова загинули семеро людей. Фото: поліція Львівщини

Уранці 15 грудня неподалік села Чижиків Львівського району сталася масштабна ДТП. У ній загинули семеро людей, серед них підліток 17 років.

Про це повідомила поліція Львівщини.

Автопригода сталася на трасі «Тернопіль — Львів — Рава-Руська». Попередньо поліцейські встановили, що зіткнулися автомобіль BMW, вантажівка DAF та мікроавтобус Mercedes Sprinter.

У аварії біля Львова загинули семеро людей. Фото: поліція Львівщини

За даними правоохоронців, що водій BMW, 24-річний мешканець Львівського району, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автопоїздом DAF. Після цього тягач у некерованому стані зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter. Всі транспортні засоби з’їхали в кювет.

Водій легковика виліз з автівки та втік з місця ДТП. Однак його затримали. Поліція додає, що попередньо встановлено, що водій BMW був п'яним, призначено експертизу.

У аварії біля Львова загинули семеро людей. Фото: поліція Львівщини

Від отриманих травм 23-річний водій мікроватобуса та шестеро його пасажирок — віком від 17 до 55 років загинули на місці пригоди. Троє осіб отримали травми — 45-річний водій DAF, пасажири Mercedes Sprinter – 23-річна мешканка Рівненщини та житель Львівщини 49 років. Вони госпіталізовані.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху частина 3 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті — увʼязнення до восьми років.

Також, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 136 (ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Наразі триває досудове розслідування.

У аварії біля Львова загинули семеро людей. Фото: поліція Львівщини

Нагадаємо, що на Миколаївщині перед судом постане 37-річний водій, якого звинувачують у скоєнні смертельної аварії. Чоловік у стані сп'яніння наїхав на батька, від отриманих травм той помер.