У матеріалі Financial Times у 3 рази завищена кількість дезертирів, — Опендатабот

Нещодавно Financial Times опублікували матеріал, згідно з яким за 10 місяців в Україні нараховується 60 тисяч дезертирів, посилаючись на дані Генпрокуратури. Однак, за інформацією платформи Опендатабот, у звітах ГПУ кількість справ за статтею «дезертирство» майже втричі менша.

Так, за даними ГПУ, за 10 місяців цього року було відкрито 19 922 кримінальні провадження щодо дезертирства. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, їх кількість зросла у 3,7 рази. У 3% цих справ вручили підозру, а 1,3% — дійшли до суду.

Кількість проваджень за статтею про самовільне залишення частини — 41 950 справ за цей рік, що вдвічі перевищує кількість дезертирств. За це порушення підозру отримали у 13% справ, а до суду дійшло 7%.

Кількість справ через дезертирство та СЗЧ. Інфографіка: Опендатабот

Якщо скласти ці два показники, то дійсно можна отримати число, наближене до того, яке наводять у Financial Times. При цьому юристи наголошують, що некоректно об'єднувати ці показники, оскільки злочини різняться за суттю та наслідками.

«Кримінальне законодавство передбачає, що і СЗЧ, і дезертирство — це самовільне залишення місця служби. Однак важливо, що різняться ці злочини саме поведінкою військового після такого вчинку та метою таких дій. Якщо людина вживатиме заходів, аби повернутися на службу, таке порушення буде кваліфікуватися як СЗЧ. Дезертирство ж за своєю суттю є переховуванням від правоохоронних та інших державних органів, а також органів військового управління, аби ухилитися від проходження військової служби. Дезертирство, на відміну від СЗЧ, є особливо тяжким військовим злочином, та карається позбавленням волі до 12 років», — коментує адвокатка Валентина Слободянюк.

Під час воєнного стану військовослужбовці, які вперше самовільно залишили місце служби або дезертували, до 1 січня 2025 року можуть добровільно повернутися до чатини. У такому разі їх буде звільнено від кримінальної відповідальності, а провадження щодо них — закрито.

За даними Генеральної прокуратури, за три місяці цією можливістю скористалися вже близько 8 тисяч військовослужбовців.

Нагадаємо, що в Миколаївській області 416 військових, які самовільно залишили свої частини, повернулися до лав Збройних сил.