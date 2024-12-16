На Миколаївщині 17-19 грудня прогнозують до +11° удень та без істотних опадів

Прогноз погоди на Миколаївщині з 17 до 19 грудня, фото: Pixabay

На Миколаївщині 17-19 грудня очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Температура повітря вдень становитиме від +5° до +11°, а вночі коливатиметься від -1° до +6°.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики прогнозують, що 17 грудня буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Західний вітер сягатиме 15-20 м/с. Температура повітря становитиме від 1 до 6° тепла вночі та 6-11° тепла вдень.

Протягом 18-19 грудня погода залишатиметься схожою: хмарність із проясненнями та без опадів. Вітер послабшає до 7-12 м/с. Температура вночі коливатиметься від 1-6° тепла 18 грудня до -1° до +4° 19 грудня. Удень повітря прогріється до 5-10° тепла.

Реклама

Жителів області закликають бути обережними через сильні пориви вітру, особливо 17 грудня.

Основні правила безпеки на дорозі

Нагадаємо, правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.

Поліцейські нагадують водіям про основні правила безпеки: