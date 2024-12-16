Де у Миколаєві завтра не буде води: адреси

Деякі будинки Миколаєва до 17 грудня будуть без води. Фото: «МикВісті»

Завтра, 17 грудня, частина споживачів у Миколаєві до вечора залишиться без води через аварійні та планові роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі «Миколаївводоканалу».

Зазначається, що в Соляних водопостачання буде відсутнє через виконання робіт за проєктом Миколаївської обласної військової адміністрації з 08.00 до 24:00 за адресами:

ПГУ, 1 - 61; 2 - 18;

вул. Флотська, 1 -185;

вул. Рубіжна;

вул. Променева.

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Також води не буде на провулках: Міжрічний, Київський, Армійський, Корабельний, Ентузіастів, Травневий, Лінійний, Парусний, Флотський, Рядовий, Міський, Якорний, Зоряний;

Крім цього, через аварійні роботи водопостачання буде відсутнє до 20.00:

від вулиці Космонавтів до Залізничної;

від вулиці Віталія Бохонка (Чайковського) до інфекційної лікарні;

вул. Зелена;

вул. Кобера;

вул. Євгенія Логінова, 19 - 29.

Чому у березні у Миколаєві була солона вода?

Після пошкодженого дніпровського водогону Миколаїв на деякий час залишився без води. Згодом у мережі пустили солону воду з лиману, а сьогодні місто отримує річкову воду. За своєю якістю вона поступається дніпровській, однак все ж є кращою за лиманську. Таким чином майже півмільйонний Миколаїв отримує у свої домівки більш якісну технічну воду, йдеться в експлейнері «МикВісті» «Чому у Миколаєві знову солона вода? Пояснюємо».

Але з початку березня 2024 року миколаївці помітили, що якість води у кранах погіршилася — вона стала солонішою та набула більш жовтого кольору, ніж зазвичай.

Погіршення якості води у кранах містян комунальне підприємство «Миколаївводоканал» прокоментувало лише 15 березня. Там пояснили, що погіршення якості води «зумовлюють природні та техногенні фактори», а також додали, що «у таких складних питаннях немає простих і швидких рішень, але роботи у цьому напрямку тривають».

Виявилося, що державне підприємство «Кривбасшахтозакриття», що знаходяться вище за течією місця забору води для Миколаєва, скинуло в річку воду зі своїх відстійників. Дозвіл зробити це до 15 березня 2024 року йому надав Кабінет Міністрів України, про що свідчить відповідне розпорядження «Про скидання надлишків зворотних вод у річку Інгулець». Фактично мова йде про воду, яку після використання за допомогою технічних споруд підприємства повертають у річки у вигляді стічної, шахтної, кар'єрної чи дренажної води.

Однак головна умова цього дозволу від Кабміну — підприємство має дотримуватися індивідуального регламенту. Тобто вміст хлоридів (солей, — прим.) в Інгульці не повинен перевищувати гранично допустимої концентрації (ГДК) у 350 міліграм на кубічний дециметр (на літр, — прим.). Для цього шахтні води мають надходити в Інгулець разом із прісною водою, яка б розбавила їх та знизила відсоток мінералізації. Однак виявилося, що цей показник перевищено в понад 4 рази.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відреагував на останній матеріал «МикВісті» щодо його скандального рішення — дозволити скид шахтних вод держпідприємству «Кривбасшахтозакриття» у ріку, з якої отримує воду Миколаїв. Він провів нараду, на якій «доручив забезпечити безперебійну подачу технічної води до Миколаєва».

А у квітні 2024 року уряд України виділив 125,5 мільйонів гривень на водозабезпечення Миколаєва.