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На Миколаївщині 27 грудня прогнозують хмарну погоду без істотних опадів

Прикрашена вітрина одного з миколаївський кафе. Фото «МикВісті»Прикрашена вітрина одного з миколаївський кафе. Фото «МикВісті»

На Миколаївщині завтра, 27 грудня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів.

Як повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології, північно-східний вітер сягатиме 6-11 м/с.

Температура повітря в області вночі коливатиметься від -3° до +2°, а вдень становитиме 0°-5° тепла. У Миколаєві вночі прогнозують 0°-2° тепла, а вдень +2°-4°.

Основні правила безпеки на дорозі

Нагадаємо, правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.

Поліцейські нагадують водіям про основні правила безпеки:

  • Перевірте свій автомобіль, особливо зимові шини.

  • Уникайте різких маневрів і гальмувань.

  • Тримайте безпечну дистанцію до інших транспортних засобів.

  • У разі аварії або надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 102.

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