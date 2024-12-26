На Миколаївщині 27 грудня прогнозують хмарну погоду без істотних опадів
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- Анна Гакман
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23:04, 26 грудня, 2024
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На Миколаївщині завтра, 27 грудня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів.
Як повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології, північно-східний вітер сягатиме 6-11 м/с.
Температура повітря в області вночі коливатиметься від -3° до +2°, а вдень становитиме 0°-5° тепла. У Миколаєві вночі прогнозують 0°-2° тепла, а вдень +2°-4°.
Основні правила безпеки на дорозі
Нагадаємо, правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.
Поліцейські нагадують водіям про основні правила безпеки:
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Перевірте свій автомобіль, особливо зимові шини.
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Уникайте різких маневрів і гальмувань.
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Тримайте безпечну дистанцію до інших транспортних засобів.
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У разі аварії або надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 102.
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