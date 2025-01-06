Сьогодні на Миколаївщині очікується дощ та мокрий сніг
-
- Анна Гакман
-
•
-
3:10, 06 січня, 2025
-
Сьогодні, 6 січня, на Миколаївщині прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі істотних опадів не передбачається, проте вдень місцями можливий невеликий дощ та мокрий сніг.
Як повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології, температура повітря в області вночі становитиме від -1° до -6°, а вдень підніметься до +3° до +8°.
У Миколаєві вночі буде від -3° до -5°, вдень — від +5° до +7°. Вітер очікується південний, зі швидкістю 9-14 м/с.
Рятувальники закликають дотримуватись безпеки під час купання на Водохреща
В Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області опублікували правила безпеки під час купання на свято Водохреща, зокрема містянам рекомендують:
- Загартовувати організм заздалегідь;
- Купатися лише в спеціально відведених місцях, де здійснюється нагляд рятувальників та медиків;
- Перед купанням розігріти тіло;
- Не вживати алкогольні напої перед зануренням у воду;
- Щоб уникнути переохолодження, перебувайте у воді не більше хвилини;
- Не пірнайте різко у воду;
- Після купання розітріть себе рушником і вдягніть сухий одяг;
- Не допускайте до самостійного купання малолітніх дітей і не залишайте їх без нагляду;
- Після купання випийте гарячого чаю.
Останні новини про: Прогноз погоди