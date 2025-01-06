Сьогодні на Миколаївщині очікується дощ та мокрий сніг

Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»

Сьогодні, 6 січня, на Миколаївщині прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі істотних опадів не передбачається, проте вдень місцями можливий невеликий дощ та мокрий сніг.

Як повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології, температура повітря в області вночі становитиме від -1° до -6°, а вдень підніметься до +3° до +8°.

У Миколаєві вночі буде від -3° до -5°, вдень — від +5° до +7°. Вітер очікується південний, зі швидкістю 9-14 м/с.

Рятувальники закликають дотримуватись безпеки під час купання на Водохреща

В Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області опублікували правила безпеки під час купання на свято Водохреща, зокрема містянам рекомендують: