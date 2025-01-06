  • понеділок

    6 січня, 2025

  • -0.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 6 січня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • -0.8° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Сьогодні на Миколаївщині очікується дощ та мокрий сніг

Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»

Сьогодні, 6 січня, на Миколаївщині прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі істотних опадів не передбачається, проте вдень місцями можливий невеликий дощ та мокрий сніг.

Як повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології, температура повітря в області вночі становитиме від -1° до -6°, а вдень підніметься до +3° до +8°.

У Миколаєві вночі буде від -3° до -5°, вдень — від +5° до +7°. Вітер очікується південний, зі швидкістю 9-14 м/с.

Рятувальники закликають дотримуватись безпеки під час купання на Водохреща

В Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області опублікували правила безпеки під час купання на свято Водохреща, зокрема містянам рекомендують:

  • Загартовувати організм заздалегідь;
  • Купатися лише в спеціально відведених місцях, де здійснюється нагляд рятувальників та медиків;
  • Перед купанням розігріти тіло;
  • Не вживати алкогольні напої перед зануренням у воду;
  • Щоб уникнути переохолодження, перебувайте у воді не більше хвилини;
  • Не пірнайте різко у воду;
  • Після купання розітріть себе рушником і вдягніть сухий одяг;
  • Не допускайте до самостійного купання малолітніх дітей і не залишайте їх без нагляду;
  • Після купання випийте гарячого чаю.

Останні новини про: Прогноз погоди

На Миколаївщині 1 січня очікується тепла погода без опадів
Рекорди температур, дощі та вітер: синоптики підсумували погоду на Миколаївщині у 2024 році
Липень був найжаркішим місяцем 2024 року у Миколаєві: зафіксовано 11 температурних рекордів
Реклама

Читайте також:

новини

«Військовий туризм»: Кім анонсував запуск нових маршрутів на Миколаївщині

Аліна Квітко
новини

В ОВА шукають ще одного партнера, що допоможе реалізовувати проєкти на Миколаївщині: «Першочергово це Америка»

Юлія Бойченко
новини

64% школярів навчаються очно або змішано у Миколаївській області — Кім хоче збільшити цей показник

Юлія Бойченко
новини

Кім про план відновлення економіки на Миколаївщині після війни: «Створимо 60 великих підприємств»

Юлія Бойченко
новини

Мир не може настати за принципом «почнімо з чистого аркуша». Зеленський привітав українців з 2025 роком

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Прогноз погоди

Липень був найжаркішим місяцем 2024 року у Миколаєві: зафіксовано 11 температурних рекордів
Рекорди температур, дощі та вітер: синоптики підсумували погоду на Миколаївщині у 2024 році
На Миколаївщині 1 січня очікується тепла погода без опадів

На Миколаївщині розширюватимуть базові послуги для підтримки ветеранів, – Кім

Миколаївці вийшли на акцію-нагадування про військовополонених, яких утримує Росія

8 годин тому

Миколаївські рятувальники нагадують про правила безпеки під час купання на Водохреща

Головне сьогодні