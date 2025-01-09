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У Коблевому водій легковика насмерть збив чоловіка

Аварія у Коблевому. Фото: поліція МиколаївщиниАварія у Коблевому. Фото: поліція Миколаївщини

У Коблевому на Миколаївщині водій Volkswagen на смерть збив пішохода.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Дорожня пригода трапилась 8 січня, приблизно о 17:50 в районі будинку 6 по вулиці Одеській у селі Коблеве Миколаївського району.

Вказано, що 43-річний водій автомобіля Volkswagen Passat збив чоловіка, який переходив дорогу в невстановленому місці.

Слідчі поліції встановлюють обставини аварії. Також громадян, які стали свідками, або володіють будь-якою інформацією про ДТП, просять звернутись за телефоном: 099-725-23-00 або 102.

Аварія у Коблевому. Фото: поліція МиколаївщиниАварія у Коблевому. Фото: поліція Миколаївщини

Нагадаємо, що ввечері 8 січня у Новій Одесі, що на Миколаївщині, зіткнулися вантажівка Mercedes та легковик BMW. В результаті аварії водія легковика затиснуло в автівці.

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