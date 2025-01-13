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У Миколаївській області сьогодні очікується мінлива хмарність без опадів

Вулиця Соборна у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Вулиця Соборна у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 13 січня, в Миколаївській області прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

За інформацією Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, температура повітря вночі буде коливатися від 2 до 7° морозу, вдень — від 0 до 5° тепла.

У Миколаєві вночі очікується температура від 2 до 4° тепла, вдень — від 3 до 5° тепла.

Нагадаємо, 9 січня, у Миколаєві синоптики зафіксували абсолютний максимум температури повітря для цього дня — стовпчики термометрів піднялися до +13°C.

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