Завтра на Миколаївщині синоптики прогнозують морози
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- Анна Гакман
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23:02, 14 січня, 2025
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Завтра, 15 січня, в Миколаївській області прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
За інформацією Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, температура повітря вночі становитиме від 3 до 8° морозу, вдень — від 0 до 5° тепла.
У Миколаєві вночі очікується від 4 до 6° морозу, вдень — від 2 до 4° тепла.
Нагадаємо, 9 січня, у Миколаєві синоптики зафіксували абсолютний максимум температури повітря для цього дня — стовпчики термометрів піднялися до +13°C.
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