Завтра на Миколаївщині синоптики прогнозують морози

Вулиця Соборна у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Завтра, 15 січня, в Миколаївській області прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

За інформацією Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, температура повітря вночі становитиме від 3 до 8° морозу, вдень — від 0 до 5° тепла.

У Миколаєві вночі очікується від 4 до 6° морозу, вдень — від 2 до 4° тепла.

Нагадаємо, 9 січня, у Миколаєві синоптики зафіксували абсолютний максимум температури повітря для цього дня — стовпчики термометрів піднялися до +13°C.