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У Києві на радіостанції «Армія FM» вибухнув боєприпас: постраждала ведуча

Увечері 19 січня на радіостанції «Армія FM» у Києві вибухнув невідомий боєприпас. Поранень зазнала радіоведуча.

Про це повідомляє «Суспільне» та поліція Києва.

На місці події уже працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Попередньо вдалося встановити, що вибухнув армійський підривач, який знаходився у приміщенні як експонат. Як повідомили представники радіостанції, цей підривач був на радіостанції ще з 2019 року.

Унаслідок вибуху постраждала жінка 1999 року народження, її госпіталізували. Як повідомляє «Суспільне», її життю наразі нічого не загрожує.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

Нагадаємо, внаслідок вибуху в дев’ятиповерхівці в Південноукраїнську 19 листопада постраждала людина. У ДСНС зазначили, що в квартирі вибухнув туристичний газовий балон.

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