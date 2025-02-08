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В Одесі потяг збив чоловіка: його госпіталізували з ампутацією руки

В Одесі тепловоз наїхав на чоловіка. Фото: ГУНП в Одеській областіВ Одесі тепловоз наїхав на чоловіка. Фото: ГУНП в Одеській області

Ввечері 7 лютого, близько 22:00, на залізничній станції «Одеса-Мала» тепловоз наїхав на чоловіка.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За даними поліції, За попередніми даними, 53-річний чоловік, який живе неподалік станції, перебував біля платформи на коліях і не реагував на сигнали машиніста.

«Машиніст застосував екстрене гальмування, але уникнути наїзду на містянина не вдалося. Потерпілого госпіталізували з ампутацією руки», — йдеться у повідомленні.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 276 Кримінального кодексу України. Триває встановлення всіх обставин.

Нагадаємо, 19 вересня, на Миколаївщині потяг збив 61-річного місцевого жителя.

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