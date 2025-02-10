  • понеділок

    10 лютого, 2025

  • -4.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 10 лютого , 2025 понеділок

  • Миколаїв • -4.1° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Збитки на майже ₴1 млн: на Вознесенщині поліцейські затримали лісорубів

Затримання підозрюваних у незаконній вирубці дерев на Вознесенщині. Фото: НацполіціяЗатримання підозрюваних у незаконній вирубці дерев на Вознесенщині. Фото: Нацполіція

На Вознесенщині правоохоронці затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у незаконній вирубці та продажу деревини. Завдані збитки оцінили майже в мільйон гривень.

Як повідомили у Нацполіції, з минулого року у Вознесенському районі підозрювані налагодили незаконну схему. Поліцейські затримали їх під час чергової вирубки неподалік села Щербані.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили бензопили, авто для перевезення деревини, каністри з бензином, а також свіжозрубані гілки акації та дуба.

Дерева, які незаконно вирубали на Вознесенщині. Фото: НацполіціяДерева, які незаконно вирубали на Вознесенщині. Фото: Нацполіція
Дерева, які незаконно вирубали на Вознесенщині. Фото: НацполіціяДерева, які незаконно вирубали на Вознесенщині. Фото: Нацполіція
Бензопила, яку конфіскували у лісорубів. Фото: НацполіціяБензопила, яку конфіскували у лісорубів. Фото: Нацполіція

Підозрюваним загрожує від трьох до семи років тюрми. Суд взяв одного із затриманих під арешт, а двом іншим обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Раніше, на Миколаївщині екоінспектор затримав чоловіка, який незаконно зрубав дві білі акації.

Останні новини про: Миколаївщина

На Вознесенщині перевищений епідпоріг захворюваності на грип, ГРВІ та COVID
У минулому році 289 компаній релокувалися з Миколаївщини до інших регіонів
Прогноз погоди на тиждень: на Миколаївщині буде сухо та морозно
Реклама

Читайте також:

новини

«За такі гроші треба купити, не задумуючись», — член виконкому Прудкий про історичний будинок в центрі Миколаєва, який виставили на продаж

Аліна Квітко
новини

ЮНІСЕФ планує надати ₴1,5 млн миколаївській школі-інтернату, щоб відновити там тепло

Юлія Бойченко
новини

Генерал Наєв розповів, як битва за Вознесенськ завадила захопленню Одеси росіянами

Аліна Квітко
новини

Миколаївець відсудив у «Зорі» ₴1 млн після звільнення

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Миколаївоблтеплоенерго» хоче продавати електроенергію: очікує на ліцензію

Аліна Квітко

Останні новини про: Миколаївщина

Прогноз погоди на тиждень: на Миколаївщині буде сухо та морозно
У минулому році 289 компаній релокувалися з Миколаївщини до інших регіонів
На Вознесенщині перевищений епідпоріг захворюваності на грип, ГРВІ та COVID

«За такі гроші треба купити, не задумуючись», — член виконкому Прудкий про історичний будинок в центрі Миколаєва, який виставили на продаж

ЮНІСЕФ планує надати ₴1,5 млн миколаївській школі-інтернату, щоб відновити там тепло

2 години тому

В Одесі за майже ₴6,6 млн охоронятимуть дитячий центр «Молода гвардія»

Головне сьогодні