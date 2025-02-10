Збитки на майже ₴1 млн: на Вознесенщині поліцейські затримали лісорубів
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- Світлана Іванченко
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21:09, 10 лютого, 2025
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На Вознесенщині правоохоронці затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у незаконній вирубці та продажу деревини. Завдані збитки оцінили майже в мільйон гривень.
Як повідомили у Нацполіції, з минулого року у Вознесенському районі підозрювані налагодили незаконну схему. Поліцейські затримали їх під час чергової вирубки неподалік села Щербані.
Під час обшуків у підозрюваних вилучили бензопили, авто для перевезення деревини, каністри з бензином, а також свіжозрубані гілки акації та дуба.
Підозрюваним загрожує від трьох до семи років тюрми. Суд взяв одного із затриманих під арешт, а двом іншим обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
Раніше, на Миколаївщині екоінспектор затримав чоловіка, який незаконно зрубав дві білі акації.
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