У Миколаєві військовослужбовця засудили до 7 років за самовільне залишення частини та крадіжки

Суддя виносить рішення. Ілюстративне фото: Getty images

У Миколаєві військовослужбовця засудили до 7 років тюрми за самовільне залишення військової частини та вісім крадіжок.

Як повідомили у пресслужбі Центрального районного суду, чоловік вже мав судимість у минулому. Під час скоєння злочинів він проходив службу за мобілізацією, але самовільно покинув частину.

Зазначається, що з кінця березня по травень 2024 року чоловік скоїв серію крадіжок у мережевих магазинах Миколаєва. Зокрема вкрав електронні сигарети, алкоголь, продукти харчування, портативні батареї та спортивний одяг. Під час судового засідання обвинувачений частково визнав свою провину.

За результатами розгляду справи суд визнав його винним та призначив остаточне покарання — позбавлення волі.

Нагадаємо, у Очакові поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у крадіжці понад чотирьох тисяч гривень з магазину. Частину грошей він встиг витратити.