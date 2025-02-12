Пожежа у Новій Одесі: під час прогрівання двигуна загорівся зерновоз

У Новій Одесі на Миколаївщині загорівся зерновоз, фото: ДСНС

У місті Нова Одеса Миколаївського району рятувальники ліквідували пожежу вантажівки, що перевозила зерно.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області, загоряння сталося вранці на території місцевого підприємства.

За попередніми даними, вогонь спалахнув під час прогрівання двигуна перед виїздом. Вогнеборці загасили пожежу на площі 10 квадратних метрів.

Раніше у ДСНС наголошували, що з початку року на Миколаївщині сталося 160 пожеж, це майже на 20% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.