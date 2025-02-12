Пожежа у Новій Одесі: під час прогрівання двигуна загорівся зерновоз
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- Марія Хаміцевич
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11:34, 12 лютого, 2025
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У місті Нова Одеса Миколаївського району рятувальники ліквідували пожежу вантажівки, що перевозила зерно.
Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області, загоряння сталося вранці на території місцевого підприємства.
За попередніми даними, вогонь спалахнув під час прогрівання двигуна перед виїздом. Вогнеборці загасили пожежу на площі 10 квадратних метрів.
Раніше у ДСНС наголошували, що з початку року на Миколаївщині сталося 160 пожеж, це майже на 20% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
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