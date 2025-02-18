На Кіровоградщині безпілотник поцілив у багатоповерхівку: є постраждалі

Пошкоджена багатопловерхівка. Фото: Кіровоградська ОВА

У ніч проти 18 лютого російські війська атакували місто Долинська в Кіровоградській області. Пошкоджена багатоповерхівка, відомо про трьох поранених людей.

Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Вказується, що російський дрон поцілив у верхній поверх багатоповерхівки. Унаслідок обстрілу поранені троє людей — це мати та двоє дітей. Їм одразу надали медичну допомогу. Старша дівчинка шпиталізації не потребувала.

Пошкоджена багатопловерхівка. Фото: Кіровоградська ОВА Пошкоджений поверх будівлі. Фото: Кіровоградська ОВА Пошкоджена багатопловерхівка. Фото: Кіровоградська ОВА

З пошкодженого будинку евакуювали мешканців з 38 квартир. Наразі на місці атаки працюють усі відповідні служби.

Андрій Райкович зазначив, що ворожі безпілотники атакували й Кропивницький район. Там минулося без постраждалих.

Нагадаємо, що під вечір 17 лютого російсько-окупаційні війська обстріляли з артилерії Куцурубську громаду у Миколаївській області. Через атаку села залишились без електроенергії.