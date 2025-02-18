На Кіровоградщині безпілотник поцілив у багатоповерхівку: є постраждалі
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- Альона Коханчук
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9:09, 18 лютого, 2025
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У ніч проти 18 лютого російські війська атакували місто Долинська в Кіровоградській області. Пошкоджена багатоповерхівка, відомо про трьох поранених людей.
Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
Вказується, що російський дрон поцілив у верхній поверх багатоповерхівки. Унаслідок обстрілу поранені троє людей — це мати та двоє дітей. Їм одразу надали медичну допомогу. Старша дівчинка шпиталізації не потребувала.
З пошкодженого будинку евакуювали мешканців з 38 квартир. Наразі на місці атаки працюють усі відповідні служби.
Андрій Райкович зазначив, що ворожі безпілотники атакували й Кропивницький район. Там минулося без постраждалих.
Нагадаємо, що під вечір 17 лютого російсько-окупаційні війська обстріляли з артилерії Куцурубську громаду у Миколаївській області. Через атаку села залишились без електроенергії.
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