На Миколаївщині прогнозують до +20°C вдень

Вулиця в Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 13 березня, на Миколаївщині очікується мінлива хмарність. Температура повітря підніметься до +20°C.

Про це повідомляють у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

За прогнозами синоптиків, уночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Вітер південний, його пориви вдень можуть досягати 25 м/с.

У Миколаєві вночі температура становитиме від +6 до +8°C, вдень — від +15 до +17°C. На узбережжі повітря прогріється до +12°C.

Нагадаємо, що у суботу, 8 березня, в Миколаєві зафіксували перевищення абсолютного максимуму температури.