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Більшість загиблих унаслідок ракетного удару по Сумах — пасажири тролейбуса, – очільник ОВА

Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по Сумах, фото: ДСНСРятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по Сумах, фото: ДСНС

Очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх повідомив, що найбільше загиблих внаслідок ракетного удару по центру Сум — серед пасажирів тролейбуса. За його словами, люди поверталися з церкви, коли російські війська застосували ракети з касетним спорядженням.

Як він розповів в ефірі телемарафону «Єдині новини», найбільше загиблих — серед пасажирів тролейбуса.

– Ворог застосував засоби ураження, ймовірно ракети, із касетним спорядженням по центру міста, де в цей час знаходилося багато людей. Сьогодні велике свято, люди поверталися із церкви. Ракета розірвалась у повітрі. Уламками посічені стіни будівель. На жаль, маємо загиблих. Найбільше жертв – це люди, які знаходились у тролейбусі, фактично всі пасажири загинули, – сказав Володимир Артюх.

Удар по Сумах 13 квітня: що відомо?

Вранці 13 квітня Росія завдала ракетного удару по Сумах. 0 10:52 виконувач обовʼязків міського голови Артем Кобзарь повідомив, що внаслідок атаки є багато загиблих.

Своєю чергою, Президент України Володимир Зеленський відразу відреагував на удар російської балістики по Сумах.

Згодом пресслужба Сумської міської ради повідомила, що РФ атакувала цивільну інфраструктуру міста.

Станом на 14:10 було відомо про те, що загинули 32 людини, з них двоє дітей.

 

 

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