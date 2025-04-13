Більшість загиблих унаслідок ракетного удару по Сумах — пасажири тролейбуса, – очільник ОВА

Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по Сумах, фото: ДСНС

Очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх повідомив, що найбільше загиблих внаслідок ракетного удару по центру Сум — серед пасажирів тролейбуса. За його словами, люди поверталися з церкви, коли російські війська застосували ракети з касетним спорядженням.

Як він розповів в ефірі телемарафону «Єдині новини», найбільше загиблих — серед пасажирів тролейбуса.

– Ворог застосував засоби ураження, ймовірно ракети, із касетним спорядженням по центру міста, де в цей час знаходилося багато людей. Сьогодні велике свято, люди поверталися із церкви. Ракета розірвалась у повітрі. Уламками посічені стіни будівель. На жаль, маємо загиблих. Найбільше жертв – це люди, які знаходились у тролейбусі, фактично всі пасажири загинули, – сказав Володимир Артюх.