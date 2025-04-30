Росія обстріляла 35 населених пунктів Херсонщини: шестеро поранених

Наслідки російського обстрілу Херсона, фото: Нацполіція

Російські війська упродовж доби з авіації та артилерії били по 35 населених пунктах Херсонської області, атакували їх дронами.

Про це 30 квітня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Пошкоджені 10 багатоповерхівок та дев'ять приватних будинків, господарча споруда, автомобілі. Поранення отримали шестеро людей, йдеться в дописі.

За даними ОВА, військові РФ обстріляли Антонівку, Садове, Комишани, Наддніпрянське, Іванівку, Микільське, Понятівку, Токарівку, Новотягинку, Білозерку, Ромашкове, Незламне, Кізомис, Станіслав, Софіївку, Олександрівку, Широку Балку, Берислав, Шляхове, Томарине, Тягинку, Бургунку, Миколаївку, Нововоронцовку, Костирку, Хрещенівку, Шевченківку, Червоний маяк, Дудчани, Михайлівку, Одрадокам'янку, Ольгівку, Новоолександрівку, Веселе та Херсон.

Нагадаємо, також 29 квітня росіяни обстрілювали і Миколаївську область. В одному із сіл внаслідок вечірнього обстрілу поранення дістали двоє людей. Крім того, в іншому селі один з обстрілів пошкодив лінію електропередач.