Росіяни обстріляли Херсонщину: загинули троє людей, пошкоджені будинки й критична інфраструктура

Наслідки обстрілу Херсонщини, фото для ілюстрації: Нацполіція

Протягом минулої доби російські війська обстрілювали населені пункти Херсонської області з артилерії, дронів і авіації. Під удар потрапили критична й соціальна інфраструктура, а також житлові квартали.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Унаслідок атак пошкоджено багатоповерховий будинок і 17 приватних будинків. Також зруйновано газопровід, склади, гараж і приватні автомобілі. Через обстріли загинули троє людей, ще шестеро дістали поранення.

Нагадаємо, що вранці 22 травня армія РФ з артилерії обстріляла Херсон, у результаті атаки загинула 85-річна жінка, яка перебувала в будинку.