Росіяни обстріляли Херсонщину: загинули троє людей, пошкоджені будинки й критична інфраструктура
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- Марія Хаміцевич
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9:39, 23 травня, 2025
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Протягом минулої доби російські війська обстрілювали населені пункти Херсонської області з артилерії, дронів і авіації. Під удар потрапили критична й соціальна інфраструктура, а також житлові квартали.
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.
Унаслідок атак пошкоджено багатоповерховий будинок і 17 приватних будинків. Також зруйновано газопровід, склади, гараж і приватні автомобілі. Через обстріли загинули троє людей, ще шестеро дістали поранення.
Нагадаємо, що вранці 22 травня армія РФ з артилерії обстріляла Херсон, у результаті атаки загинула 85-річна жінка, яка перебувала в будинку.
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