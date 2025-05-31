На Запоріжжі загинула дитина внаслідок російського обстрілу КАБам

Наслідки обстрілу села Долинка. Фото: очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

У ніч проти 31 травня російські війська обстріляли село Долинка, що в Пологівському районі Запорізької області.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

росіяни поцілили керованими авіабомбами по житловій забудові. Через обстріл один будинок зруйновано, ще декілька будівель, а також автівки та господарчі споруди, зазнали пошкоджень вибуховою хвилею.

Унаслідок атаки загинула 9-річна дівчинка, а 16-річний хлопець зазнав поранення.

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За даними ОВА, упродовж доби росіяни завдали 628 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області.

Ворог бив по області за допомогою авіації, дронів, реактивної та ствольної артилерії.

Надійшло 34 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, в ніч на 31 травня сили та засоби протиповітряної оборони знищили два БпЛА типу «Shahed 131/136» на Миколаївщині.

А 29 травня російські війська завдали удару балістичною ракетою по фермерському господарству в Горохівській громаді Миколаївської області. Станом на ранок 30 травня постраждалі знаходились у стабільно важкому стані.