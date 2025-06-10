  • вівторок

    10 червня, 2025

  • 26°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 10 червня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 26° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Києві через ворожий обстріл пошкоджено Софійський собор

Росія пошкодила Софійський собор у Києві. Фото: МінкультРосія пошкодила Софійський собор у Києві. Фото: Мінкульт

В ніч на 10 червня унаслідок російського повітряного удару пошкоджено Софійський собор у Києві.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Микола Точицький.

За його словами, вибухова хвиля спричинила руйнування карниза на головній апсиді пам’ятки національного значення.

«Цієї ночі ворог знову вдарив у саме серце нашої ідентичності. Пошкоджено Софійський собор у Києві — святиню, яка пережила століття і символізує народження нашої державності», — йдеться у повідомленні.

Росія пошкодила Софійський собор у Києві. Фото: МінкультРосія пошкодила Софійський собор у Києві. Фото: Мінкульт
Росія пошкодила Софійський собор у Києві. Фото: МінкультРосія пошкодила Софійський собор у Києві. Фото: Мінкульт

Нагадаємо, що за три роки повномасштабної війни російські війська пошкодили чи зруйнували в Україні понад 600 церков, убили чи закатували 67 священників.

Останні новини про: Обстріли

Міноборони РФ заявило, що нічний удар по Україні був помстою за спецоперацію «Павутина»
Росіяни атакували Херсонщину: одна людина загинула, ще 9 — поранені
Журналісти перевірили, чи забезпечені укриттями одеські пляжі
Реклама

Читайте також:

новини

Експерти підрахували вартість енергомодернізації багатоповерхівки в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

Депутати Миколаївської міськради звернуться до ВР через законопроєкт, що може скоротити мережу ліцеїв

Аліна Квітко
новини

Новорічну гірлянду на Соборній в Миколаєві приберуть — постраждала після прильоту майже три роки тому

Аліна Квітко
новини

Журналісти перевірили, чи забезпечені укриттями одеські пляжі

Юлія Бойченко
новини

Водоканал планує повністю оновити мережі у Корабельному районі Миколаєва

Аліна Квітко

Останні новини про: Обстріли

Журналісти перевірили, чи забезпечені укриттями одеські пляжі
Росіяни атакували Херсонщину: одна людина загинула, ще 9 — поранені
Міноборони РФ заявило, що нічний удар по Україні був помстою за спецоперацію «Павутина»

Експерти підрахували вартість енергомодернізації багатоповерхівки в Миколаєві

Удар РФ по Одесі: обстріли пошкодили кіностудію та зоопарк

3 години тому

У Миколаєві запрацював завод із переробки будівельного сміття

Головне сьогодні