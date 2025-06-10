У Києві через ворожий обстріл пошкоджено Софійський собор
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- Альона Коханчук
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12:41, 10 червня, 2025
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В ніч на 10 червня унаслідок російського повітряного удару пошкоджено Софійський собор у Києві.
Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Микола Точицький.
За його словами, вибухова хвиля спричинила руйнування карниза на головній апсиді пам’ятки національного значення.
«Цієї ночі ворог знову вдарив у саме серце нашої ідентичності. Пошкоджено Софійський собор у Києві — святиню, яка пережила століття і символізує народження нашої державності», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що за три роки повномасштабної війни російські війська пошкодили чи зруйнували в Україні понад 600 церков, убили чи закатували 67 священників.
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