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Рятувальна операція в Києві завершена: 23 загиблих у Солом’янському районі

Розбір завалів у Києві після атаки Росії 17 червня 2025 року. Фото ДСНСРозбір завалів у Києві після атаки Росії 17 червня 2025 року. Фото ДСНС

Увечері 18 червня завершилась пошуково-рятувальна операція в Солом’янському районі Києва, що тривала понад 39 годин після масованого ракетного удару РФ 17 червня.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

— Більше 39 годин тривала пошуково-рятувальна операція в Солом’янському районі Києва. Сьогодні о 19:20 рятувальники завершили пошукові роботи. Продовжується розбір конструкцій, — зазначив Ігор Клименко.

За словами Клименка, лише на цій локації з-під завалів дістали тіла 23 загиблих. Загалом, як повідомив міністр, у столиці внаслідок російського обстрілу 17 червня загинуло 28 людей, ще понад 140 отримали поранення.

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Глава МВС розповів, що до ліквідації наслідків залучили понад 400 рятувальників ДСНС та більше ніж 200 одиниць техніки. Працювали також спеціалізована аварійно-рятувальна та інженерна техніка, безпілотники, пошукові собаки.

Відомо також, що співробітники ДСНС врятували з-під завалів 2 людей, ще близько 50 вдалося деблокувати з квартир та під’їздів.

На місці працювали групи психологів, невідкладну психологічну допомогу отримали більш 220 людей.

— Ми використали всі ресурси, аби врятувати життя. Також цілодобово на локації забезпечували правопорядок понад 300 правоохоронців. І продовжать це робити надалі, допоки буде потреба. Триває прийом заяв від потерпілих — вже отримано майже 500 повідомлень про пошкодження майна. Всі дані фіксуються ретельно, — наголосив міністр.

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