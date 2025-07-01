  • вівторок

    1 липня, 2025

  • 23.5°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 1 липня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 23.5° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Фінську компанію підозрюють у постачанні ЗСУ неякісних бронежилетів

Центральне управління кримінальної поліції Фінляндії розслідує справу про постачання українській армії неякісних бронежилетів. Йдеться про контракт на суму приблизно 5,7 мільйона євро, укладений із Міністерством оборони України.

За умовами контракту, компанія мала поставити 10 тисяч бронежилетів, з яких 5 тисяч надійшли до України влітку 2022 року. За даними фінської поліції, попереднє розслідування показало, що передані бронежилети могли не відповідати вимогам якості, прописаним у контракті.

Україна подала запит про правову допомогу в цій справі наприкінці 2023 року.

Один із відповідальних представників компанії підозрюється у шахрайстві, розкраданні та відмиванні грошей. Під час розслідування затримали двох людей, однак лише один із них проходить у справі як підозрюваний. Матеріали передадуть до суду влітку.

Раніше повідомлялось, що Фінляндія уклала угоду з Європейською Комісією про постачання Україні важких боєприпасів. Їх закуплять у фінських виробників, а фінансування на 90 мільйонів євро надійде із прибутків від заморожених російських активів через Європейський фонд миру.

Останні новини про: Фінляндія

€200 млн: Фінляндія виділить Україні новий пакет військової допомоги
Фінляндія профінансує військову допомогу Україні із заморожених активів Росії
У Фінляндії прогнозують, що Росія після війни в Україні нарощуватиме сили біля їхнього кордону
Реклама

Читайте також:

новини

«Миколаївелектротранс» планує закупити скла на ₴3,3 млн: для чого

Юлія Бойченко
новини

На Миколаївщині призначено нового керівника прокуратури: ним став Ігор Домущей

Аліса Мелік-Адамян
новини

У нас нема грошей навіть на дрони, — Ряжських розкритикувала створення центру спротиву на Миколаївщині

Аліна Квітко
новини

Очаківські депутати проголосували за щомісячну надбавку до зарплати меру Бичкову за «особливо важливу роботу»

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Референдум» після війни: Що буде на місці зруйнованої Миколаївської ОДА вирішать миколаївці

Юлія Бойченко

Останні новини про: Фінляндія

У Фінляндії прогнозують, що Росія після війни в Україні нарощуватиме сили біля їхнього кордону
Фінляндія профінансує військову допомогу Україні із заморожених активів Росії
€200 млн: Фінляндія виділить Україні новий пакет військової допомоги

На Миколаївщині призначено нового керівника прокуратури: ним став Ігор Домущей

Очаківські депутати проголосували за щомісячну надбавку до зарплати меру Бичкову за «особливо важливу роботу»

6 годин тому

«Живемо під плівкою»: як на Миколаївщині діє програма компенсації за зруйноване житло

Аліна Квітко

Головне сьогодні