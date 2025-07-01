Фінську компанію підозрюють у постачанні ЗСУ неякісних бронежилетів

Центральне управління кримінальної поліції Фінляндії розслідує справу про постачання українській армії неякісних бронежилетів. Йдеться про контракт на суму приблизно 5,7 мільйона євро, укладений із Міністерством оборони України.

За умовами контракту, компанія мала поставити 10 тисяч бронежилетів, з яких 5 тисяч надійшли до України влітку 2022 року. За даними фінської поліції, попереднє розслідування показало, що передані бронежилети могли не відповідати вимогам якості, прописаним у контракті.

Україна подала запит про правову допомогу в цій справі наприкінці 2023 року.

Один із відповідальних представників компанії підозрюється у шахрайстві, розкраданні та відмиванні грошей. Під час розслідування затримали двох людей, однак лише один із них проходить у справі як підозрюваний. Матеріали передадуть до суду влітку.

Раніше повідомлялось, що Фінляндія уклала угоду з Європейською Комісією про постачання Україні важких боєприпасів. Їх закуплять у фінських виробників, а фінансування на 90 мільйонів євро надійде із прибутків від заморожених російських активів через Європейський фонд миру.