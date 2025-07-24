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Росія масовано обстріляла одну з ТЕС, — Міненерго

Теплова електростанція. Фото: wikipedia/для ілюстраціїТеплова електростанція. Фото: wikipedia/для ілюстрації

Російські війська завдали масованого удару по одній із теплових електростанцій України.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

У відомстві не уточнили, яку саме станцію атакували та в якому вона стані після обстрілу. Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки.

У Міненерго наголосили, що станція не має жодного відношення до військової інфраструктури. Такі удари назвали проявом терору та спробою залишити українців без світла і тепла.

«Такі цілеспрямовані атаки  є черговим доказом терору та геноцидальної політики агресора. Це чергова спроба залякати українців і позбавити нас світла та тепла», — йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, що програма розвитку ООН спільно з урядом Норвегії оголосили про старт масштабної ініціативи обсягом 200 мільйонів доларів для підтримки енергетичної системи України. Проєкт передбачає як екстрене реагування на кризу, спричинену війною, так і довгострокову модернізацію енергетики відповідно до стратегічних пріоритетів держави.

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