  четвер

    7 серпня, 2025

    Миколаїв

  • 7 серпня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 27.7° Похмуро

Росія атакувала 37 населених пунктів Херсонщини: поранені восьмеро людей

Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонської області. Фото: Нацполіція

Минулої доби російська армія обстріляла 37 населених пунктів Херсонської області. Поранення дістали восьмеро людей. Обстріли велися по деокупованих населених пунктах із артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню, авіації та дронів.

Про це вранці 7 серпня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, через удари пошкоджені чотири багатоповерхівки, вісім приватних будинків, газопровід та автомобіль.

За даними Нацполції Херсонської області, у Садовому дрон атакував 40-річного чоловіка — його ушпиталили з пораненнями спини, живота й ноги. У Микільському постраждали двоє чоловіків 33 і 55 років. В Антонівці — поранені 47-річний і 62-річний чоловіки. В обох — вибухові травми та уламкові поранення.

Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонської області. Фото: Нацполіція

У Херсоні в мікрорайоні «Корабел» від артобстрілу постраждав 56-річний чоловік — поранено грудну клітину.

Російська авіація скинула керовані бомби по дачному кооперативу в Херсонському районі та по селу Козацьке — зруйновано три будинки.

Також ворог атакував поліцейський автомобіль FPV-дроном під час евакуації цивільних. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, також 6 серпня російські війська атакували і Миколаївську область. Внаслідок ударів в одному із сіл виникла пожежа господарчих споруд.

