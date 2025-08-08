Вже 43 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Росія обстріляла 37 населених пунктів Херсонщини: загинула людина, ще одна поранена

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Протягом доби 7 серпня російська армія атакувала 37 населених пунктів Херсонської області.

Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще одна дістала поранення, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, також пошкоджені три багатоповерхові будинки, 15 приватних осель, газопровід, господарчі споруди та автомобілі.

Нагадаємо, що з 28 липня по 3 серпня сили оборони знищили понад 1600 російських безпілотників, що становить близько 77% від усіх дронів, запущених по території Херсонської області.

В ЄС занепокоєні відсутністю тиску Трампа на Путіна: «Нуль, нічогісінько»
Чоловік на параплані хотів перелетіти кордон з Молдовою, його затримали
З початку року на Херсонщині внаслідок російських дронів загинули 89 дорослих та однорічний хлопчик
На добудову скверу біля школи №20 потрібно ще ₴30 млн, але в бюджеті Миколаєва цих грошей немає, — Сєнкевич

Миколаївщину атакували з дронів і артилерії: виникли пожежі

2 години тому

Що залишилось від Великої реформи структури мерії Миколаєва й буде винесено на сесію: Аналіз проєкту рішення

