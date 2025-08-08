Росія обстріляла 37 населених пунктів Херсонщини: загинула людина, ще одна поранена

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Протягом доби 7 серпня російська армія атакувала 37 населених пунктів Херсонської області.

Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще одна дістала поранення, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, також пошкоджені три багатоповерхові будинки, 15 приватних осель, газопровід, господарчі споруди та автомобілі.

Нагадаємо, що з 28 липня по 3 серпня сили оборони знищили понад 1600 російських безпілотників, що становить близько 77% від усіх дронів, запущених по території Херсонської області.