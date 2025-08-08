Пішов на дитмайданчик: на Одещині у водоймі знайшли тіло хлопчика

на Одещині у водоймі знайшли тіло хлопчика. Ілюстративне фото: Нацполіція

На Одещині 8 серпня знайшли тіло дев’ятирічного Артема Багачука, жителя села Мирне, якого зранку почали розшукувати правоохоронці.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Напередодні, 7 серпня, хлопчик пішов на дитячий майданчик і додому не повернувся. Його почали шукати з самого ранку п'ятниці. Поліція публікувала прикмети та зверталась до громадян із проханням повідомляти будь-яку інформацію про його місцеперебування.

Тіло дитини знайшли в місцевій водоймі. Наразі правоохоронці встановлюють, за яких обставин хлопчик загинув.

