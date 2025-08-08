Пішов на дитмайданчик: на Одещині у водоймі знайшли тіло хлопчика
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
17:54, 08 серпня, 2025
-
На Одещині 8 серпня знайшли тіло дев’ятирічного Артема Багачука, жителя села Мирне, якого зранку почали розшукувати правоохоронці.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.
Напередодні, 7 серпня, хлопчик пішов на дитячий майданчик і додому не повернувся. Його почали шукати з самого ранку п'ятниці. Поліція публікувала прикмети та зверталась до громадян із проханням повідомляти будь-яку інформацію про його місцеперебування.
Тіло дитини знайшли в місцевій водоймі. Наразі правоохоронці встановлюють, за яких обставин хлопчик загинув.
Раніше повідомлялось, що підлітка з Миколаївської області, який зник із дитячого табору на Закарпатті, рятувальники з дронами та собаками шукали всю ніч.
Останні новини про: Одещина
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.