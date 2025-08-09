Вже 43 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

У Києві підлітки знімали відео у формі поліції під російський реп: батьків покарали

Фото: Поліція КиєваБатьків оштрафували за відео дітей у поліцейській формі під російський реп. Фото: Поліція Києва

У Києві правоохоронці склали адміністративні протоколи на батьків підлітків, які під російський реп знімали провокативні відео у поліцейській формі.

Як повідомили у Головному управлінні поліції Києва, ролики, на яких школярі танцюють та співають під російську музику в однострої, були опубліковані в соціальних мережах.

Правоохоронці встановили, що на відео зображені двоє 15-річних мешканців столиці. Під час розмови вони пояснили, що знімали ролики «заради розваги» під час святкування дня народження одного з друзів.

Поліцейські провели з підлітками профілактичну бесіду, а на їхніх батьків склали адміністративні протоколи за неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей.

«Столична поліція вкотре наголошує на забороні використання поліцейської форми та символіки. За вчинене правопорушення неодмінно настане відповідальність згідно з чинним законодавством», — підкреслили правоохоронці.

Батьків оштрафували за відео дітей у поліцейській формі під російський реп. Фото: Поліція КиєваБатьків оштрафували за відео дітей у поліцейській формі під російський реп. Фото: Поліція Києва
Батьків оштрафували за відео дітей у поліцейській формі під російський реп. Фото: Поліція КиєваБатьків оштрафували за відео дітей у поліцейській формі під російський реп. Фото: Поліція Києва

Нагадаємо, правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності мешканку Миколаєва за публічне прослуховування російської музики.

