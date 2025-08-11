На Миколаївщині за добу сталися 43 пожежі, загинули двоє людей

Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Протягом доби, 10 серпня та в ніч проти 11 серпня, у Миколаївській області сталися 43 пожежі. Шість з них — у житловому секторі. У Миколаєві загинули двоє 64-річних чоловіка.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Вдень горіла квартира на дев’ятому поверсі багатоповерхівки. Вогонь перекинувся на балкони сусідніх квартир, утворилось сильне задимлення. Рятувальники вивели з небезпеки трьох людей та евакуювали ще 12 мешканців. Під час гасіння вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка.

Ще одна пожежа сталася у приватному будинку. Під час гасіння також знайшли тіло господаря. Пожежу ліквідували на площі 5 квадратних метрів.

Також минулої доби в області сталося 37 пожеж на відкритих територіях на площі понад 68 гектарів. Вогнеборці спільно з місцевими жителями врятували від вогню 5 житлових будинків, 4 господарчі споруди, 1 гараж, а також поля з пшеницею та соняшником.

Нагадаємо, що за добу до цього в Миколаївській області зафіксували 49 пожеж. Найбільше випадків стались через займання сухої трави, чагарників, сміття, пожнивних залишків на полях та хвойного настилу.