За добу на Миколаївщині сталося майже півсотні пожеж, з них 6 — у житловому секторі

Пожежа у Миколаївській області 19 липня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Протягом 9 серпня та в ніч проти 10 серпня в Миколаївській області зафіксували 49 пожеж.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Миколаївській області.

Найбільше випадків, 43, стались через займання сухої трави, чагарників, сміття, пожнивних залишків на полях та хвойного настилу. Хоча площа кожної пожежі була незначною, сумарно вогонь охопив близько 59 гектарів.

Ще шість пожеж виникли у житловому секторі. Зокрема у селі Врадіївка Первомайського району згоріла літня кухня та господарча споруда загальною площею 60 квадратних метрів. Причини загоряння з’ясовуються.

У селі Олександрівка Вознесенського району сталося займання сіна на горищі житлового будинку, площа пожежі склала 40 квадратних метрів.

Інші чотири пожежі у господарчих спорудах та квартирах були ліквідовані на незначній площі.