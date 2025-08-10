За добу на Миколаївщині сталося майже півсотні пожеж, з них 6 — у житловому секторі
Протягом 9 серпня та в ніч проти 10 серпня в Миколаївській області зафіксували 49 пожеж.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Миколаївській області.
Найбільше випадків, 43, стались через займання сухої трави, чагарників, сміття, пожнивних залишків на полях та хвойного настилу. Хоча площа кожної пожежі була незначною, сумарно вогонь охопив близько 59 гектарів.
Ще шість пожеж виникли у житловому секторі. Зокрема у селі Врадіївка Первомайського району згоріла літня кухня та господарча споруда загальною площею 60 квадратних метрів. Причини загоряння з’ясовуються.
У селі Олександрівка Вознесенського району сталося займання сіна на горищі житлового будинку, площа пожежі склала 40 квадратних метрів.
Інші чотири пожежі у господарчих спорудах та квартирах були ліквідовані на незначній площі.
Нагадаємо, в Миколаївській області вигоріло 10 гектарів лісу. Пожежа сталася вдень 2 серпня на території Андріївського лісового урочища, але загасити її рятувальникам вдалося лише сьогодні вранці, 3 серпня.
