Пожежа на одеському «Привозі» завдала довкіллю збитків на пів мільйона

Наслідки російських обстрілів Одеси 24 липня 2025 року. Фото: ДСНС

Через російські обстріли та масштабної пожежі на одеському ринку «Привоз» у повітря потрапили сотні тонн шкідливих речовин, а екологічні збитки оцінили у майже пів мільйона гривень.

За даними Державної екологічної інспекції, в атмосферу викинулося майже 160 тонн забруднюючих речовин, зокрема 158 тонн діоксиду вуглецю.

Екологи підрахували, що шкода, завдана повітрю, перевищує 482 тисячі гривень.

Фахівці вже передали дані до Оперативного штабу при Держекоінспекції України для внесення до єдиного реєстру збитків довкіллю, через обстріли РФ.

Нагадаємо, що вночі 24 липня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками «Shahed». Унаслідок ударів зруйновано житловий будинок, пошкоджено низку цивільних об'єктів, у тому числі ринок «Привоз» та пам’ятки архітектури в історичному центрі міста.