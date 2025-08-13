Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  середа

    13 серпня, 2025

  13 серпня , 2025 середа

  Миколаїв

На Одещині затримали чоловіків, які намагалися переправити військовозобовʼязаного до Молдови за ₴5 тис.

Південне регіональне управління Держприкордонної служби УкраїниНа Одещині затримали чоловіків, які намагалися переправити військовозобовʼязаного за кордон. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонної служби України

В Одеській області затримали двох чоловіків, які намагалися переправити військовозобов'язаного до Молдови за п'ять тисяч доларів.

Про це повідомили у пресслужбі Південного регіонального управління Держприкордонної служби України.

За даними слідства, 35-річний організатор домовився з 54-річним знайомим, щоб той відвіз «клієнта» до кордону. Чоловіка, який хотів виїхати, знайшли через знайомих. На залізничному вокзалі він передав організатору дві тисячі гривень, решту мав заплатити після перетину кордону.

Автомобіль із трьома чоловіками зупинили на шляху до прикордонної зони.

Організатору повідомили про підозру за статтею 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення людей через державний кордон України». Йому загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі судитимуть трьох чоловіків, яких підозрюють у незаконному переправленні військовозобов'язаних за кордон.

 

