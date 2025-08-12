Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

В Одесі судитимуть чоловіків, яких підозрюють у переправлені військових за кордон за ₴12 тис.

В Одесі судитимуть трьох чоловіків, яких підозрюють у незаконному переправленні військовозобов'язаних за кордон.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

За даними слідства, один із підозрюваних, ймовірно, працюючи водієм таксі, запропонував клієнтам послугу нелегального виїзду до Придністров’я, Молдови або Румунії в обхід офіційних пунктів пропуску.

Зазначається, що для реалізації схеми він залучив двох спільників, які організовували транспорт та перетин кордону у віддалених, неконтрольованих прикордонниками місцях.

Вартість «послуги» становила 12 000 гривень з кожного клієнта. Підозрювані гарантували безпечний виїзд до кордону України та зустріч у країні призначення. Правоохоронці затримали чоловіків під час отримання грошей.

В Одесі судитимуть чоловіків, яких підозрюють у переправлені військових за кордон. Фото: Одеська обласна прокуратураВ Одесі чоловіків підозрюють у переправлені військових за кордон. Фото: Одеська обласна прокуратура
В Одесі судитимуть чоловіків, яких підозрюють у переправлені військових за кордон. Фото: Одеська обласна прокуратураВ Одесі чоловіків підозрюють у переправлені військових за кордон. Фото: Одеська обласна прокуратура

Чоловікам повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення людей через державний кордон». Їм загрожує увʼязнення до дев'яти років та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у пункті пропуску «Паланка-Маяки-Удобне» прикордонники Білгород-Дністровського загону викрили 44-річного мешканця Миколаївщини, який намагався потрапити до Молдови, видаючи себе за військовослужбовця.

