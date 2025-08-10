Прикордонники затримали жителя Миколаївщини, який намагався виїхати за кордон за підробленими документами військового

Затриманий житель Миколаївщини під час перетину кордону. Фото: ДПСУ

У пункті пропуску «Паланка-Маяки-Удобне» прикордонники Білгород-Дністровського загону викрили 44-річного мешканця Миколаївщини, який намагався потрапити до Молдови, видаючи себе за військовослужбовця.

Про це повідомляє ДПСУ.

Там зазначили, що чоловік придбав у знайомого підроблені військово-облікові документи, витяг з наказу про надання відпустки та відпускний квиток. За «послугу» він заплатив 12 тисяч доларів.

Проте під час спілкування з прикордонниками затриманий не зміг назвати ім’я свого командира чи товаришів по службі, а військова частина, в якій він нібито проходив службу, виявилася розформованою.

На чоловіка склали адміністративний протокол за статтею 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону». Також правоохоронці повідомили Нацполіцію про ознаки кримінального правопорушення за статтею 358 КК України «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів».

Нагадаємо, у пункті пропуску «Тиса» прикордонники Чопського загону затримали 19-річного мешканця Львова, який намагався незаконно перетнути кордон з Угорщиною. Як з’ясувалося, це вже тринадцята його спроба виїхати з України.