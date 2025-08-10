Вже 44 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • неділя

    10 серпня, 2025

  • 30.6°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 10 серпня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 30.6° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Прикордонники затримали жителя Миколаївщини, який намагався виїхати за кордон за підробленими документами військового

Затриманий житель Миколаївщини під час перетину кордону. Фото: ДПСУЗатриманий житель Миколаївщини під час перетину кордону. Фото: ДПСУ

У пункті пропуску «Паланка-Маяки-Удобне» прикордонники Білгород-Дністровського загону викрили 44-річного мешканця Миколаївщини, який намагався потрапити до Молдови, видаючи себе за військовослужбовця.

Про це повідомляє ДПСУ.

Там зазначили, що чоловік придбав у знайомого підроблені військово-облікові документи, витяг з наказу про надання відпустки та відпускний квиток. За «послугу» він заплатив 12 тисяч доларів.

Проте під час спілкування з прикордонниками затриманий не зміг назвати ім’я свого командира чи товаришів по службі, а військова частина, в якій він нібито проходив службу, виявилася розформованою.

На чоловіка склали адміністративний протокол за статтею 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону». Також правоохоронці повідомили Нацполіцію про ознаки кримінального правопорушення за статтею 358 КК України «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів».

Нагадаємо, у пункті пропуску «Тиса» прикордонники Чопського загону затримали 19-річного мешканця Львова, який намагався незаконно перетнути кордон з Угорщиною. Як з’ясувалося, це вже тринадцята його спроба виїхати з України.

Останні новини про: Виїзд за кордон

З початку вторгнення майже 45 тис. чоловіків незаконно залишили Україну
«Рада розглядає можливість дозволити чоловікам до 23-24 років виїжджати за кордон», — нардеп
13 спроб втечі: на кордоні з Угорщиною затримали львів’янина, який знову намагався виїхати з України
Реклама

Читайте також:

новини

Житель Миколаївщини подав в суд на Росію: вимагає ₴15 млн за загибель батька через обстріл

Аліса Мелік-Адамян
новини

Сєнкевич заявив, що підтримує проєкт сортування сміття у Миколаєві, але «почалась незрозуміла історія»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Мешканці Миколаєва скаржаться на «земляне звалище» посеред житлового кварталу: «Дихаємо пилюкою щодня»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Миколаїв отримав 9 тролейбусів з автономним ходом — на вручення транспорту приїхав посол Данії

Аліса Мелік-Адамян
новини

На Миколаївщині зупинили понад 300 кримінальних справ через мобілізацію

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Виїзд за кордон

13 спроб втечі: на кордоні з Угорщиною затримали львів’янина, який знову намагався виїхати з України
«Рада розглядає можливість дозволити чоловікам до 23-24 років виїжджати за кордон», — нардеп
З початку вторгнення майже 45 тис. чоловіків незаконно залишили Україну

Житель Миколаївщини подав в суд на Росію: вимагає ₴15 млн за загибель батька через обстріл

Аліса Мелік-Адамян

На Одещині в морі вибухнув невідомий предмет — загинули троє людей

Сєнкевич заявив, що підтримує проєкт сортування сміття у Миколаєві, але «почалась незрозуміла історія»

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 44 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay